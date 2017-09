Carnaval fora de época volta a Goiânia com Durval Lelys e Bell Marques

A festa começa na concentração dos blocos, a partir do meio-dia. Confira horários e locais para retirada dos abadás

No próximo sábado (23/9), Goiânia entra no circuito de micaretas e carnaval foral de época com a primeira edição do CarnaGyn.

Nos moldes do antigo Carnagoiania, dois blocos de rua liderados pelos ícones do Axé, Bell Marques (Bloco Eu Voltei) e Durval Lelys (Bloco Me Abraça), vão se apresentar de cima de trios elétricos.

Antes disso, os foliões poderão aproveitar a festa da concentração, um espaço fechados com shows exclusivos dos projetos de House Music JetLag e Feminize, dj’s Lui Torcatto e Gustavinho e cantores Ravelli e Marcos Biank e Diego, além de serviço de open bar e food, banheiros e mais.

A festa começa a partir das 12 horas, no espaço Europark do Manakai, perto Paço Municipal. Confira mais informações no site do evento. Quem já adquiriu ingresso deve ficar atento aos locais e horários de retirada dos abadás:

Bloco Me Abraça, de Durval Lellys

Entrega de abadás no Europark Manakai (Avenida PL 2, 334-546 – Alphaville Araguaia, Goiânia)

Bloco Eu Voltei, de Bell Marques

Entrega de abadás na Churrascaria Favo de Mel (Rua 87, 127 – St. Sul, Goiânia)

Horários para ambos os blocos:

21 de setembro (quinta-feira) a partir das 14 horas.

22 de setembro (sexta-feira) das 9 às 18 horas.

23 de setembro (sábado): Os abadás serão entregues apenas no local do evento Espaço Europark Manakai.