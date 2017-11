Capa da IstoÉ com Dilma gera polêmica e acusações de machismo

Internautas reagem à capa da última edição da revista, que trata a presidente como louca, agressiva e descontrolada

A capa da última edição da revista IstoÉ tem gerado polêmica nas redes sociais, acusações de machismo e misoginia, e ainda promete muita repercussão, na web e fora dela.

Na edição desta semana, a publicação traz uma reportagem intitulada “As Explosões Nervosas da Presidente”, que trata sobre supostos casos de descontrole emocional da petista, chegando a comparar a presidente com Maria I, a Louca, rainha de Portugal no fim do século 18.

“A mandatária está irascível, fora de si e mais agressiva do que nunca. […] A medicação nem sempre apresenta eficácia, como é possível notar”, afirma um dos trechos da reportagem.

Nas redes sociais, em resposta à matéria, a hashtag #IstoÉMachismo tem sido usada por usuários e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados neste final de semana.

Jornalistas e grupos feministas engrossam o coro contra a revista na web. As críticas repousam no argumento de que a matéria reforça o estereótipo machista que relaciona as mulheres ao descontrole emocional, logo, inapropriadas para assumir cargos políticos e de liderança.

A repercussão do caso, no entanto, não deve ficar apenas no mundo virtual. A Advocacia Geral da União (AGU) divulgou no último sábado (2) que defende a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa praticados pela publicação contra Dilma.

No comunicado, a AGU afirma também que requisitará ao poder Judiciário a abertura de investigação e informa que advogados particulares da presidente também já estudam medidas para o ressarcimento dos danos morais causados.

A capa da @RevistaISTOE explicita o quanto a mídia tem sido machista e misógina ao tratar da situação política do país. #IstoÉMachismo — Marcha das Mulheres (@marchamulheres) April 2, 2016

Nenhuma mulher deve ser caracterizada por provocações machistas e misóginas, como fez a IstoÉ com a presidenta da República. #istoémachismo — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) April 2, 2016

Os tempos mudaram: a canalhice travestida de "jornalismo" terá de conviver com nossa reação imediata! #IstoÉMachismo pic.twitter.com/JjzloPFdiu — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) April 2, 2016