Cantora Perlla constrange o marido pastor após revelar detalhe íntimo do casal

Amigos próximos dizem que o tal comentário deixou o religioso bastante incomodado

A ex-cantora gospel e novamente cantora funk Perlla acabou falando demais e arrumando um problemão com o marido, o músico e pastor Cássio Castilhol. Em entrevista para uma emissora de televisão, a artista revelou que o esposo havia se casado virgem.

As informações são do site “OFuxico Gospel”. Conforme a publicação, amigos próximos dizem que o comentário o deixou chateado. Nem tanto pelo fato dela revelar que ele era virgem quando se casou, mas pela forma que ela resolveu expor a intimidade do casal em público.

Famosa na primeira década dos anos 2000 por seu funk melódico, Perlla se aventurou no universo gospel por alguns anos e retornou recentemente para o antigo ritmo. Em entrevistas recentes, a cantora não tem perdido a oportunidade de criticar os evangélicos e já chegou a contar que foi humilhada dentro da igreja.