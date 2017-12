Cantor Naldo é preso em flagrante após agredir esposa

Após denúncia feita pela Mulher Moranguinho, ele foi detido por porte ilegal de armas

O cantor e compositor Naldo Benny foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (6/12), por porte ilegal de arma. Após ação de ação de busca e apreensão da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), uma pistola foi encontrada com ele, além de quatro munições.

Horas depois de ser detido, o cantor pagou fiança e foi solto.

Sua esposa, Ellen Pereira Cardoso, a Mulher Moranguinho, denunciou no último sábado (2) que o cantor a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. No mandado de busca, foi constatado que ele tinha uma pistola em casa sem registro.

De acordo com Ellen, as agressões já acontecem há sete anos, desde antes do casamento dos dois, motivadas por ciúmes.

Após divulgação da prisão, muitos fãs prestaram apoio à Mulher Moranguinho nas redes sociais.