Canto da Primavera começa nesta quarta (27) em Pirenópolis. Veja programação

18ª edição conta com shows de jazz, blues, MPB, instrumental, samba e música erudita

A 18ª edição do Canto da Primavera começa nesta quarta-feira (27/9) em Pirenópolis. A abertura oficial da Mostra de Música será no Cine Pirineus, a partir das 19h30, com a presença do governador Marconi Perillo, da secretária de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Raquel Teixeira, e de autoridades estaduais e municipais. A recepção será feita pela banda Phoenix. Após a solenidade oficial, o público vai conferir o show “Reformulando”, do artista Ricardo Leão.

O pianista, produtor e diretor musical Ricardo Leão apresenta uma nova formação da banda e dois convidados especiais, o violoncelista Lui Coimbra e o percussionista Alex Fonseca irão acompanhar Leão. O show traz músicas que o artista compôs para novelas, como a “A Lei do Amor” e “Aquele Beijo” e para seriados como “Mister Brau” e “Pé na Cova”, todos da TV Globo, além de outros trabalhos que o artista produziu ao longo de seus 40 anos de carreira.

Nessa primeira fase, o Canto 2017 vai até domingo, dia 1º de outubro, com shows de jazz, blues, MPB, instrumental, samba e música erudita.

Na quinta-feira (28), o projeto homenageia Vinícius de Moraes com apresentação. O espetáculo é fruto da parceria de Olívia e Francis Hime, que trazem a Pirenópolis um concerto emocionante com o repertório recheado de composições de Vinícius. O show será realizado no Cine Pirineus, que também recebe o Trio UFG, com música erudita, e Marcelo Barra, com MPB regional. Antes, a Igreja do Bonfim terá o concerto do Quinteto Metais do Cerrado.

Para abrir o fim-de-semana, a sexta-feira (29) tem shows de MPB com Maria Eugênia e Everson Bastos, música instrumental com Marcelo Maia e Banda do Peçanha e Charanga Jazz, e ainda blues com Abluesados.

O goiano-brasiliense Rogério Caetano apresentará o seu mais novo trabalho em show no Cine Pirineus com dois músicos que estiveram no projeto, o violonista Marco Pereira e o pianista Cristóvão Bastos.

No sábado (30), o Cavalhódromo vai virar um grande karaokê com fãs dos Beatles. Leo Gandelman e Julio Bittencourt Trio sobem ao palco com o show “Jazz Beatles”. O encontro promete relembrar sucessos da banda de rock britânica como “Hey Jude” e “Yesterday”.

A programação também conta com música clássica na apresentação de Fabiano Chagas e do Grupo Uccelli, MPB instrumental com Manassés Aragão, e blues, samba e rock com Adriel Vinícius. As apresentações serão realizadas na Igreja Nosso Senhor do Bonfim, no Cine Pireneus e também no Cavalhódromo.

Para encerrar a primeira semana do Canto 2017, no domingo, 1º de outubro, A Igreja do Bonfim e o Cine Pirineus trazem atrações de música clássica, instrumental e um concerto, com o Quarteto Henrique Oswald, o recital “Um Outro Olhar”, com Otávio Henrique Soares Brandão, e Jarbas Cavendish convida Brasil in Trio. As apresentações serão na Igreja Nosso Senhor do Bonfim e no Cine Pireneus.

O Canto da Primavera 2017 retorna na próxima quarta-feira (4/10 e vai até o domingo (8) com atrações como Mart’nália e Hamilton de Holanda & O Baile do Almeidinha convidam: Mariene de Castro, Mariana Aydar, Silvia Pérez Cruz. A programação ainda traz oficinas musicais, realizadas na unidade da UEG da cidade. A banda Chá de Gim é a primeira a se apresentar na retomada das atividades.

A Mostra de Música é realizada pelo Governo de Goiás, por meio da Seduce. Toda a programação é gratuita e aberta a todos os públicos.

Serviço – Canto da Primavera 2017

Programação – 1ª Semana

27/09 Quarta – feira

19h30 – Recepção com Banda Phoenix

Abertura Oficial do Evento

Show Reformulando com “Ricardo Leão Trio” convida: Lui Coimbra e Alex Fonseca

Local: Cine Pirineus

28/09 Quinta – feira

18:30 – Quinteto Metais do Cerrado

Local: Igreja Nosso Senhor do Bonfim

20:00 – Trio UFG

20:45 – Marcelo Barra

21:30 – Show Sem mais Adeus com: Francis e Olívia Hime

Local: Cine Pirineus

29/09 Sexta – feira

18:00 Everson Bastos

18:45 Maria Eugênia

19:30 Show Rogério Caetano convida: Cristóvão Bastos e Marcos Pereira

Local: Cine Pirineus

21:00 Charanga Jazz

21:45 Marcelo Maia e Banda do Peçanha

22:30 Abluesados

Local: Cavalhódromo

30/09 Sábado

17:00 Grupo Uccelli

Local: Igreja Nosso Senhor do Bonfim

18:30 Fabiano Chagas

19:15 Adriel Vinícius

Local: Cine Pireneus

20:30 Caminhos do Brasil de Manassés Aragão

21:15 Show Leo Gandelman Trio e Júlio Bittencourt

Local: Cavalhódromo

01/10 Domingo

11:00 Quarteto Henrique Oswald

Local: Igreja Nosso Senhor do Bonfim

11:00 Recital “Um Outro Olhar” com: Otávio Henrique Soares Brandão

11:45 Jarbas Cavendish convida Brasil in Trio

Local: Cine Pireneus

Programação – 2ª Semana

04/10 Quarta – feira

19:00 Banda Chá de Gim

19:45 Passarinhos do Cerrado

Local: Cine Pireneus

21:00 Bororó e Banda Brasil Nação Kalunga

21:45 Show Marcos Valle & Azymuth

Local: Cavalhódromo

05/10 Quinta – feira

19:00 Débora di Sá

19:45 Cláudia Vieira

Local: Cine Pireneus

21:00 Sabah Moraes

21:45 Show Marco Lobo Quinteto e Paula Santoro

Local: Cavalhódromo

19:00 Guetsu

19:45 Mr Gyn

Local: Cine Pireneus

06/10 Sexta – feira

19:00 Guetsu

19:45 Mr Gyn

Local: Cine Pirineus

21:00 Fernando Perillo e Banda Kalunga

21:45 Show Mart’nália

Local: Cavalhódromo

07/10 Sábado

18:00 Branda

18:45 Vértize

19:30 Casa Bizantina

Local: Cine Pireneus

20:30 Grace Carvalho

21:15 Hamilton de Holanda & O Baile do Almeidinha convidam: Mariene de Castro, Mariana Aydar, Silvia Pérez Cruz

Cavalhódromo

08/10 Domingo

11:00 Show “Nóis é Jeca mais é jóia” Juraíldes da Cruz e Banda

11:45 André e Andrade

Cine Pireneus