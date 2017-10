Campanha de cirurgias plásticas reparadoras com redução de custos fará triagem em Goiás

Ação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Goiás (SBCP-GO) leva cirurgias a pessoas que não tem recursos

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Goiás (SBCP-GO) vai realizar a segunda edição da campanha “Cirurgia Plástica, Anestesiologia e Hospitais Solidários”. O objetivo da ação é levar cirurgia plástica a pessoas que carecem de procedimentos reparadores e não têm recursos para arcar com os custos totais das operações.

De acordo com a associação, será realizada triagem socioeconômica e clínica dos pacientes que se já se inscreveram e foram selecionados. Os pacientes aprovados na triagem serão operados ainda neste mês e vão pagar apenas os custos hospitalares e com valores reduzidos. Mais de 7 mil pessoas fizeram inscrição e 300 foram selecionadas para a triagem que será feita por médicos e assistentes sociais.

Lançada em abril do ano passado, a primeira edição somou quase 1,7 milhão de reais em honorários médicos e custos hospitalares economizados pelas pessoas operadas, com cerca de 2 mil pessoas de todas as idades inscritas. No total, cem pacientes foram selecionados e foram operados em junho de 2016. A ação é uma parceria entre cirurgiões, anestesiologistas e hospitais.

De acordo com o presidente da SBCP-GO, Luiz Humberto Garcia de Souza, a campanha faz parte das ações sociais desenvolvidas pela Sociedade com o objetivo de levar atendimento a pessoas de baixa renda. “Campanhas como essa mostram a grande importância social e comunitária da cirurgia plástica, seu compromisso com a população e sensibilidade para com o sofrimento dos mais carentes”, diz.

Ele enfatiza que a campanha é voltada para o atendimento de pacientes que necessitam de cirurgias plásticas reparadoras e que não serão realizados procedimentos exclusivamente estéticos e embelezadores, como cirurgias na face, lipoaspiração, implante de silicone, mamoplastia e abdominoplastia.

De acordo com a Sociedade, as principais cirurgias são: correção de cicatriz, de sequelas de queimaduras, tumores de pele, otoplastia (orelha de abano), casos de pacientes que passaram por cirurgias bariátricas e necessitam de plástica reparadora, reconstrução mamária (pós-câncer), cirurgias de pálpebra e ginecomastia (correção de mama desenvolvida em homens).