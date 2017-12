Câmara Municipal devolve R$ 17 milhões para Prefeitura de Goiânia

Além do dinheiro, sete veículos também serão colocados à disposição do município

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Andrey Azeredo (PMDB), anunciou que vai devolver R$17 milhões aos cofres públicos municipais. A verba é referente ao duodécimo, repasses feitos mensalmente pela prefeitura para o funcionamento da Casa de Leis. Além do dinheiro, mais sete veículos serão colocados à disposição do município.

De acordo com o presidente, o balaço anual foi finalizado na última quinta-feira (14/12), e a economia é fruto de reajustes contratuais e novas licitações com menor preço para serviços de manutenção. Segundo Andrey, o ano foi de “austeridade e contenção de gastos pela situação atual da Prefeitura e do País”.

“Desde o início do ano, a orientação para todas as áreas é para contenção de gastos, mas sem deixar a qualidade de lado. Os servidores encontraram soluções econômicas e sem custos e não deixaram cair a produtividade”, avaliou o presidente.

A devolução vai acontecer na próxima segunda-feira (18/12) às 9 horas no Paço Municipal, quando o presidente estará acompanhado de colegas parlamentares.

Essa é a segunda vez, nos últimos anos, que a casa legislativa devolve recursos do duodécimo. Em 2014, o então presidente Clécio Alves (PMDB) devolveu R$8 milhões remanescentes do recurso.