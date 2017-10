Câmara indica diretores para fiscalização de gabinete e uso de veículo oficial por Zander

Vereador foi afastado por decisão judicial acusado de suposta prática de organização criminosa e participação no esquema de desvios de recursos no Parque Mutirama

O presidente Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Azeredo (PMDB) designou dois diretores para fiscalização de atividades do vereador Zander Fábio.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (2/10).

O parlamentar está afastado da Câmara Municipal de Goiânia por 180 dias acusado de suposta prática de organização criminosa e participação no esquema de desvios de recursos no Parque Mutirama e do Jardim Zoológico.

O diretor de Recursos Humanos, Aderilton Bezerra dos Santos, fica responsável por atestar as freqüências dos servidores lotados no Gabinete do Vereador.

Osman Wagner de Oliveira, diretor administrativo, foi designado para fiscalizar o uso do veículo oficial de gabinete.