Câmara de Goiânia aprova título de cidadania para presidente da Record TV

Apresentado pelo vereador Rogério Cruz (PRB), a Câmara Municipal de Goiânia aprovou a concessão do título honorífico de Cidadão Goianiense ao presidente do Grupo Record, Luiz Cláudio Costa.

Natural de Paraguaçu Paulista (SP), Luiz Cláudio é advogado, jornalista e pós-graduado em Direito Civil. Sua carreira na área de comunicação foi iniciada em 1992 no jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. Em 1994 dirigiu a TV Record de Goiás.

Daqui foi transferido para a TV Rercord de São José do Rio Preto. Em 1997 foi para Santa Catarina e em 1998 assumiu o comando da Record no Rio de Janeiro. No final de 2002, assumiu a direção nacional de afiliadas da rede. Também prestou seus serviços no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Em 2011, foi eleito presidentye da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. No ano de 2013, assumiu a presidência do Grupo Record.

Segundo Rogério Cruz, pela folha de serviços relevantes prestados por Luiz Cláudio, “nada mais justo do que lhe outorgar o honroso título”. (Com informações da Câmara de Goiânia)