Caetano Veloso processa MBL e Alexandre Frota por acusação de pedofilia

Juntos, os dois processos pedem indenização que totaliza R$ 400 mil

Mayara Carvalho

Os processo de indenização foi apresentado na justiça após o Movimento Brasil Livre (MBL) postar nas redes sociais que o cantor teria cometido pedofilia ao se casar com Paula Lavigne. Na época, a empresária e mãe dos filhos do cantor tinha 13 anos e Caetano Veloso 40.

Além do MBL, o ator Alexandre Frota também está sendo processado pelo mesmo motivo. Segundo a advogada de Caetano, Simone Menezes, cada processo pede R$ 100 mil para cada, as duas ações totalizam R$ 400 mil.

Em nota enviada à Folha de São Paulo, Lavigne diz que “o processo de indenização diz respeito aos ataques e às ofensas que essa turma está fazendo por discordar da opinião em relação ao que entendemos como tentativa de impor censura à liberdade de expressão”.

Tudo começou após as polêmicas envolvendo as artes nos últimos meses , principalmente, o cancelamento em setembro da exposição do “Queermuseu” que foi liderada, entre outros grupos, pelo MBL e que acusou artistas de incitar a zoofilia e a pedofilia.

Após o MBL divulgar que está sendo processado, a hashtag #CaetanoPedofilo passou a liderar a lista de trending topics do Twitter com mais de 30 mil citações.

No próprio twitter, Alexandre Frota rebateu a atitude do cantor e disse “o juiz vai me chamar e perguntar porque Caetano é pedófilo? Vou responder: ele com 40 anos tirou a virgindade de uma menor de 13. Simples”

Entretanto, na época no casamento de Caetano e Lavigne que aconteceu em 1986, não havia a atual previsão de nas relações sexuais entre maiores e menores de 14 anos. A mudança só aconteceu em 2009 quando o Código Penal passou a prever como estupro de vulnerável a relação entre um/uma maior de idade e um/uma menor de 14 anos, mesmo com consentimento.