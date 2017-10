Blitz do Balada Responsável recupera carro furtado em Goiânia

Programa auxilia segurança pública com prevenção e ações de combate à violência

Uma blitz do programa Balada Responsável recuperou na última terça-feira (3/10) um veículo que havia sido furtado no dia 26 de setembro em Goiânia. O condutor tentou furar o bloqueio policial no Setor Parque Oeste Industrial, mas uma das equipes perseguiu e interceptou o carro.

Durante a blitz foram realizadas 139 abordagens, que resultaram na notificação de 18 condutores por dirigir sob a influência de álcool.

A Balada Responsável tem o objetivo de coibir a combinação de álcool e direção, retirando das ruas condutores embriagados, visando a redução de acidentes e mortos no trânsito.

A ação também auxilia na promoção da segurança pública, tendo em vista que nas blitzes de fiscalização são realizados todos os procedimentos padrões de abordagens policiais. Só de janeiro a julho deste ano, durante as ações do programa foram realizados 50 desarmamentos, recapturados 58 foragidos e recuperados 50 veículos furtados.