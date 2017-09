Ator flagrado com drogas no Rock in Rio vai protagonizar traficante em filme

Jovem de 22 anos ficou conhecido após protagonizar comerciais da operadora Vivo

O Ator João Côrtes, de 22 anos, foi flagrado com haxixe e MDMA, no último sábado (23/9) no Rock in Rio. Ele ficou conhecido depois de protagonizar, ao lado da atriz Grazi Massafera, comerciais da operadora de telefonia Vivo.

Mesmo com o flagra, João conseguiu assistir ao show da banda The Who e do Guns N`Roses. O ator tem novo papel garantido no filme “O segredo de Davi”, em que, ironicamente, dará vida a um traficante de drogas sintéticas.