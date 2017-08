Assessoria “explica” beijo de Reynaldo Gianecchini em outro homem

Registros feitos por paparazzi chamaram atenção da web na última sexta-feira (26/8)

Registros feitos por um paparazzi que mostravam o que seria o ator Reynaldo Gianecchini, da TV Globo, aos beijos com outro homem, chamaram a atenção da web na última sexta-feira (26/8). Até então os registros eram tratados como supostos, mas a confirmação veio com uma resposta da assessoria.

É uma maldade, não tem nada demais o nosso ator Reynaldo Gianecchini cumprimentando um amigo”, disse Tatiane Zeitunlian, assessora de imprensa do ator, em resposta à revista Veja.

Nas fotos, Gianecchini aparece em uma praia e depois com o rosto próximo do rosto de outro homem. Segundo imprensa especializada, o ator está de férias e acabou sendo flagrado em uma praia com o suposto affair. As fotos foram divulgadas com exclusividade pelo site Bocão News.

Veja fotos do flagra: