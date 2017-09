Apresentador do SBT é encontrado morto dentro de casa no Pará

Polícia suspeita que Luciano Batista dos Santos, da rede afiliada TV Vale do Xingu, foi assassinado no domingo (24)

O apresentador da TV Vale do Xingu, rede afiliada ao SBT, Luciano Batista dos Santos, conhecido com Lu Brasil, foi encontrado morto na última terça-feira (26/9) na casa onde morava em Altamira, no Pará. A informação é do portal UOL.

De acordo com a publicação, funcionários do Centro de Perícias Renato Chaves foram até o local após denúncia e encontraram o corpo do jovem já em avançado estado de decomposição.

Lu foi encontrado com uma rede enrolada no pescoço e outros sinais de agressão.

Segundo a emissora, o apresentador foi visto pela última vez no último domingo (24), quando foi à igreja.

Em nota de pesar, a Vale do Xingu comunicou a morte do “grande amigo e companheiro de jornada”. “Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos”, diz a emissora em nota.