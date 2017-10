Após veto, Assembleia analisa novo projeto para acabar com horário de verão em Goiás

Há três semanas o plenário da Casa aprovou veto do governador Marconi Perillo (PSDB) a outra proposta com o mesmo teor

O deputado Marlúcio Pereira (PSB) apresentou outro projeto de lei para a extinção do horário de verão no Estado de Goiás. A proposta já foi lida em Plenário e seguirá para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

“Não restam dúvidas que a medida de fato reduz o gasto com energia durante os meses em que o horário especial vigora. No entanto, deve-se analisar os custos para a população brasileira e se os sacrifícios impostos compensam os benefícios na economia gerada ao setor elétrico”, defende Marlúcio Pereira.

No último dia 20 de setembro, os deputados votaram pela manutenção do veto do governador Marconi Perillo (PSDB) a projeto de mesmo teor do deputado Luis César Bueno (PT).

Recentemente, o próprio governo federal estudou a extinção do horário de verão em todos os estados que adotam a medida, mas voltou atrás pelo menos este ano por causa da escassez de chuvas em todo o País.

Os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios em 1 hora a partir do próximo domingo, dia 15 de outubro.