Após reforma, viaduto próximo ao Flamboyant ainda pode alagar em dias de chuva

De acordo com o secretário da Seinfra, situação no local foi resolvida apenas em 70%

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) fez, em setembro e outubro, obras de reforço estrutural e de drenagem no viaduto da Avenida H com a Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, próximo ao Shopping Flamboyant.

O local ficou interditado por um período de 30 dias. Na época, o secretário municipal de Infraestrutura, Fernando Cozzetti, explicou que a obra era necessária e seria executada preventivamente. “O local é conhecido pelos constantes alagamentos ao longo dos anos e, por isso, receberá obras de drenagem. Além disso, a estrutura do viaduto precisa dessa conservação estrutural preventiva, para que a população possa trafegar com segurança pelo local”, disse, à época.

Com a volta das chuvas, o Jornal Opção entrou em contato com Cozzetti para saber dos riscos e o titular afirmou que apenas 70% da situação da ponte foi resolvida. “Ali tem um bueiro de apenas 70 cm, então, para resolver o problema de vez teríamos que fazer uma drenagem mais eficiente, mas o orçamento ficou em R$ 4 milhões”, justificou.

Assim, segundo informa o secretário, a última reforma foi apenas uma medida paliativa. “Colocamos no local um aviso para evitar trânsito no local em dias de chuva mais intensa”, disse.

Frágil

O local já foi alvo de polêmica no final de ano passado, depois da divulgação de laudo elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), que apontava fragilidade na estrutura e pedia o bloqueio do tráfego de caminhões e veículos pesados no local.