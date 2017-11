Após mais de um mês, Prefeitura não respondeu MP sobre envio de projeto da data-base

Projeto de lei deveria ter sido enviado no dia 1º de maio à Câmara, mas os servidores municipais ainda não receberam o reajuste salarial

O promotor de Justiça Fernando Krebs abriu em setembro um inquérito civil público para investigar a gestão Iris pelo não envio do projeto da data-base à Câmara de Goiânia. Em outubro, a Prefeitura de Goiânia solicitou prazo para resposta, mas, pouco mais de um mês da prorrogação do prazo, a Procuradoria-Geral do Município ainda não enviou informações ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) sobre os motivos da omissão.