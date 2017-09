Após gestão Iris gastar R$ 9 mi com publicidade, vereadora quer barrar despesas

Tatiana Lemos apresentou projeto de lei que limita um centésimo por cento do orçamento municipal para este tipo de despesas ao ano

Em meio a notícias de gastos exorbitantes da gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB) com publicidade, a vereadora Tatiana Lemos (PCdoB) apresentou projeto de lei que limita um centésimo por cento do orçamento municipal para este tipo de despesas ao ano.

“Em menos de um ano, a prefeitura de Goiânia gastou mais de R$ 9 milhões em publicidade e propaganda. Isso é inaceitável. Imagine quantas casas, escolas ou postos de saúde poderiam ser construídas com esse dinheiro”, afirma a parlamentar.

O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa de leis e em breve deve chegar para apreciação em plenário. “Conto com o apoio de todos para que o dinheiro público seja melhor empregado em nosso município”, finaliza.