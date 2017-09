Aplicativo localiza farmácias próximas e lista remédios mais baratos de Goiânia

Usuários podem realizar pagamento por cartão de crédito e a entrega dos medicamentos fica por conta da drogaria cadastrada

Chegou a Goiânia no último mês de outubro o iPharma Mobile. Disponível para as plataformas Android e iOS, o aplicativo indica serviços de delivery de remédios, apontando as farmácias próximas e os medicamentos mais baratos da capital.

Conforme definição dousuários contam com uma interface amigável e de fácil navegação para buscar o produto desejado e o estabelecimento mais próximo ou com melhor preço, com base em sua localização.

O pagamento pode ser realizado por cartão de crédito e a entrega do produto fica por conta da farmácia ou drogaria escolhida na efetivação do pedido. Também é possível realizar buscas por código de barras ou comando de voz e favoritar produtos.

Idealizador da plataforma, Maycon Ferreira, explica que o conceito do app é facilitar a busca pelo melhor preço e a compra de produtos em drogarias próximas em um único lugar. “É um processo muito prático que traz economia e conveniência para o cliente, além de atuar como força de vendas para as drogarias parceiras”, afirma o empreendedor, que é graduado em Redes de Computadores, com experiência em desenvolvimento de sistemas.

Com um mês de funcionamento, a plataforma conta com aproximadamente 50 farmácias goianienses cadastradas. Atualmente, o serviço está disponível apenas na capital goiana, mas a intenção é expandi-lo para o resto do país no próximo ano.