Aliado diz que Iris atropelou Câmara ao regulamentar Uber e aponta falhas em decreto

Segundo Vinicius Cerqueira, decisão monocrática do prefeito torna ainda pior a relação da prefeitura com o Legislativo municipal

O vereador Vinicius Cerqueira (Pros) aumenta a lista de parlamentares contra a decisão monocrática do prefeito Iris Rezende (PMDB), que assinou, na última sexta-feira (6/10) o decreto que estabelece normas para a exploração da atividade econômica de aplicativos de transporte particular, como o Uber e o 99POP, em Goiânia.

Há três meses, Iris garantiu, durante entrevista à imprensa, que iria encaminhar um projeto de lei à Câmara Municipal para tratar sobre o tema. Inclusive, havia se comprometido com o presidente do Legislativo, vereador Andrey Azeredo (PMDB).

“A regulamentação passou da hora de ter sido feita, mas sou contra a forma como feita. O prefeito atropelou a Câmara”, disse em entrevista ao Jornal Opção.

Aliado da gestão Iris, o vereador é do Pros, que tem Rodrigo Melo como secretário Municipal de Administração. Vinícius, inclusive, era autor de um projeto que tratava do assunto. “Retirei [o projeto] diante da promessa do prefeito, mas ele deu uma bola fora”, reclamou.

Ainda que acredite na funcionalidade do decreto, o vereador diz que o documento poderia ter sido ainda melhor caso tivesse existido um debate na Câmara Municipal. “Fico irritado com a porcentagem que precisa ser paga, poderia também ter cotas para o sexo feminino, delimitar acessibilidade, várias outras coisas”, alertou.

De acordo com ele, a Câmara deve debater o assunto nesta semana para decidir o que fazer, mas adiantou que a decisão do prefeito piorou a relação com o Legislativo municipal. “Uma relação que já é ruim”, acrescentou.

Reação

Após a assinatura do decreto, vereadores de Goiânia começaram a articular para derrubar o texto assinado pelo prefeito Iris Rezende.

Para o vereador Jorge Kajuru (PRP), Iris “quer administrar com jeito coronelístico” e, por isso, adianta que o peemedebista terá resposta à altura por parte dos vereadores. “Se ele quer guerra, terá. O Iris vai ser atropelado na Câmara. Se ele quer administrar Goiânia desta forma, ele terá que arcar com as consequências”, avisou.

Na avaliação do vereador Lucas Kitão (PSL), o prefeito age com irresponsabilidade e torna as relações com o Legislativo ainda mais estremecidas ao ignorar a discussão com a Casa de leis no caso de um projeto tão sensível à população como a regulamentação do Uber.