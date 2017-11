Alexandre Baldy toma posse como ministro das Cidades na próxima terça-feira (21)

Deputado goiano de saída do Podemos é o indicado do PP para a pasta antes ocupada por Bruno Araújo (PSDB-PE)

O deputado federal por Goiás, Alexandre Baldy (Podemos), toma posse na próxima terça-feira (21/11) como ministro das Cidades, uma das pastas mais importantes do governo de Michel Temer (PMDB).

A posse foi confirmada pela Coluna Estadão, do jornal Estado de S. Paulo desta segunda-feira (20/11). Baldy chega à esplanada com o respaldo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e por indicação do maior partido do chamado Centrão, o PP, no qual pretende se filiar.

No último domingo (19), o presidente Michel Temer teve uma reunião no Palácio da Alvorada com Rodrigo Maia, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco (PMDB), o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e líderes dos partidos aliados na Casa. O assunto da reunião não foi divulgado de maneira oficial.

O Ministério das Cidades, responsável por programas como o Minha Casa Minha Vida, está desocupado desde que Bruno Araújo, deputado pelo PSDB de Pernambuco pediu exoneração do cargo, na última segunda-feira (13/11). Esta foi a primeira saída de um tucano do governo Temer e é tida como a primeira de muitas mudanças no primeiro escalão do governo.