Alexandre Baldy justifica voto contra a denúncia de Temer: “Não sou a favor da impunidade”

Deputado federal do Podemos disse que afastamento de Michel Temer geraria instabilidade muito grande no país

O deputado federal Alexandre Baldy (Podemos) publicou um vídeo na noite da última sexta-feira (4/8) no qual justifica seu voto contra o prosseguimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer (PMDB).

Segundo o deputado, a abertura de um processo e consequente afastamento do presidente por até 180 dias criaria uma instabilidade muito grande no País. “O fato de impedirmos a abertura deste processo agora é pela fragilidade da denúncia. Também não teríamos a certeza se o Supremo [Tribunal Federal] conseguiria avaliar processo nesse tempo para definir se ele retornaria ao cargo ou seria cassado definitivamente e então, teríamos a realização de uma eleição indireta, deixando o país em uma instabilidade econômica, política e social ainda maior”, explicou.

Ele ponderou ainda que a denúncia está arquivada e Temer poderá ser processado e julgado quando deixar a presidência. “Será analisado pela Justiça como qualquer brasileiro”.

“Tenho responsabilidade e coerência com meu País. Não sou a favor da impunidade. Quero que todos sejam processados e que a Justiça julgue quem é culpado e é inocente e que você, brasileiro, não pague essa conta com seu emprego, com mais impostos e com mais crise econômica e social”, acrescentou.

A polêmica votação no plenário da Câmara Federal na última quarta-feira (3/8) acabou com o arquivamento da denúncia até que Temer deixe a presidência. Baldy foi um dos doze parlamentares de Goiás que votaram para que a denúncia não prosseguisse. Quatro goianos votaram pelo afastamento do presidente e um deputado se ausentou da sessão.