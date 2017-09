Agetop inderdita GO-070 nas próximas quarta e quinta-feira

Em nota, agência sugeriu caminho alternativo e explicou que motivo da interrupção no tráfego são detonações de rochas para obra de duplicação na rodovia

A Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop) anunciou que, nas próximas quarta e quinta-feiras (27 e 28/9), haverá nova interrupção do tráfego na GO-070, entre a cidade de Goiás e o trevo de acesso à GO-164 (Mossâmedes).

Na quarta-feira serão detonadas pedras junto à ponte do Córrego Bacalhau, na entrada de Goiás, e na quinta-feira próximo ao povoado de Areias.

A via será interditada para a detonação de rochas nas obras de duplicação da rodovia, entre as 13h45 e as 15h. Em nota, a Agetop reforça que as explosões são feitas de acordo com as normas técnicas específicas e respeitando a segurança ambiental e do trabalho.

Desvio

Para evitar atrasos, a Agetop sugere que os motoristas que tenham com destino a região de Faina, Araguapaz, Aruanã, Mozarlândia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, ou que querem acessar a BR-070 para Aragarças, saiam da GO-070 em Itaberaí e sigam para Itapuranga e Caiçara para acessar a GO-164.

A Agetop alerta que os motoristas devem ficar atentos quando percorrerem o trecho entre Itaberaí e o trevo de acesso a Mossâmedes, que também se encontra em obras em três pontos distintos. A conclusão da duplicação dos 150 quilômetros entre Goiânia e a cidade de Goiás, prevista para o primeiro semestre de 2018, favorecerá o acesso à cidade, um dos principais pontos turísticos do Estado e vai garantir maior segurança aos usuários da rodovia.