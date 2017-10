Agetop inaugura duas obras de pavimentação nesta semana

Na terça-feira (10/10), governo entrega o melhoramento da GO-162 e na quarta-feira (11/10), a pavimentação da rodovia GO-338

A Agetop entrega nesta semana a pavimentação da GO-338, que liga Goianésia ao povoado de Juscelândia, e o melhoramento da GO-162, trecho Jandaia-Palminópolis-Turvânia, ambas na região central do Estado. As inaugurações contarão com a presença do presidente da Agência, Jayme Rincón (PSDB), e do governador Marconi Perillo (PSDB).

A primeira inauguração será em Jandaia, na terça-feira (10/10), a partir das 9h30. O melhoramento da GO-162, com 50 quilômetros de extensão, beneficiará não só os moradores do município, como os de Palminópolis e Turvânia.

Na rodovia, que já era asfaltada, equipes da Agetop executaram serviços de fresagem e reciclagem da pista, que recebeu nova capa asfáltica e renovação da sinalização vertical (placas) e horizontal (faixas e tachões refletivos).

Na quarta-feira (11/10) será inaugurada a pavimentação da rodovia GO-338, em solenidade em Goianésia, a partir de 8h30. O trecho foi construído com recursos do programa Goiás na Frente e recebeu investimentos de R$ 48,4 milhões. Além dos serviços de terraplenagem e pavimentação, foram construídos oito bueiros celulares de concreto no trecho e implantadas as sinalizações vertical e horizontal.