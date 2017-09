Agehab prorroga prazo de inscrições para apartamentos no Residencial Porto Dourado

Processo seletivo para estas moradias destina-se às famílias com renda de R$ 465,00 a R$ 2,6 mil, correspondente à faixa 1.5 do Minha Casa Minha Vida

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) prorrogou em uma semana o prazo de inscrições para 496 apartamentos no Residencial Porto Dourado, saída para Aragoiânia. O prazo que terminaria nesta segunda-feira (25/9) foi prorrogado até o dia 2 de outubro.

O edital de prorrogação das inscrições foi publicado no Diário Oficial do Estado e também no site da Agehab. As inscrições podem ser feitas pela internet, mas é obrigatória a apresentação de toda documentação no Posto de Atendimento – que funciona na Avenida Rio Verde, em frente ao terminal de ônibus Cruzeiro do Sul, no Parque Amazonas – para validação da inscrição.

O processo seletivo para estas moradias destina-se às famílias com renda de R$ 465,00 a R$ 2,6 mil, correspondente à faixa 1.5 do Minha Casa Minha Vida, uma nova modalidade que conta com a parceria da Agehab. O Governo de Goiás aporta R$ 15 mil por unidade habitacional para viabilizar o empreendimento com prestações acessíveis para as famílias nessa faixa de renda.

Uma das exigências do processo seletivo é que não se tenha restrição cadastral (Serasa, SPC, Bacen e Receita Federal), pois o candidato à moradia passa por avaliação de crédito da Caixa, que é o agente financiador. Este é o primeiro processo seletivo de moradias contratadas em Goiânia dentro da meta estabelecida pelo programa Goiás na Frente Habitação de 30 mil unidades até o final de 2018 em todo o Estado.

As moradias serão construídas pela parceria Agehab, com recursos do Cheque Mais Moradia, Caixa Econômica Federal/FGTS e entidade proponente. O presidente da Agehab, Luiz Stival, destaca que todas as inciativas que visam reduzir o déficit habitacional no estado de Goiás são bem vindas e fruto de muito esforço não só do Governo de Goiás, mas de todos os parceiros envolvidos. “Temos várias frentes de trabalho em todo o estado e diversas parcerias efetivadas ou sendo negociadas. O mais importante é garantir que o maior número possível de famílias possa realizar o sonho de ter a chave da casa própria na mão. Esse é o compromisso do governador Marconi Perillo com o Goiás na Frente Habitação, reduzir o déficit habitacional em todo o Estado”, afirma Stival.

A Gerência de Cadastro da Agehab reforça que as inscrições somente serão validadas com a entrega da documentação inicial (documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovantes de estado civil, endereço e renda), conforme edital 003/2017 e informações publicadas no site da Agehab. Todas as famílias passarão por avaliação de crédito, conforme regras da Caixa Econômica Federal, antes do sorteio das moradias. O prazo de financiamento é de 360 meses, com prestações a partir de R$ 385,00, que varia de acordo com o perfil e a renda familiar.

Quem pode participar do processo seletivo

As regras para o processo seletivo estão descritas no edital. Entre elas, nunca ter tido outro imóvel e nem ter sido beneficiado por nenhum programa habitacional (federal, estadual ou municipal). Residir e trabalhar na região metropolitana de Goiânia, comprovando vínculo de no mínimo três anos. Não ter restrição cadastral (Serasa, SPC, Bacen e Receita Federal) e renda familiar de até R$ 2,6 mil.

Além do grupo geral, estão previstos dois grupos prioritários para o Porto Dourado: deficientes e idosos, cada um com 3% de vagas reservadas. Depois de descontadas as unidades habitacionais destinadas aos candidatos dos grupos prioritários, o restante será distribuído aos candidatos do grupo geral. É importante que os interessados leiam com atenção o edital e observem os critérios de seleção e a documentação que deve ser apresentada obrigatoriamente.

Com a prorrogação do prazo de inscrição, o cronograma do processo seletivo também foi alterado. A divulgação da lista dos habilitados ao sorteio será feita no dia 16 de outubro. O sorteio ocorrerá no dia 20 de outubro, com a liberação da lista dos contemplados no mesmo dia.

O Residencial

Os apartamentos do Residencial Porto Dourado possuem 46,28 m², divididos em dois quartos, banheiro, sala de estar e de jantar conjugadas e área de serviço. Entre os equipamentos de lazer, estão salão de festas, churrasqueiras, estação de ginástica, piscina adulta, piscina infantil, fitness, ducha, sauna, brinquedoteca, praça, playground e campo gramado. O endereço do empreendimento é Avenida Porto Dourado, sem número, quadra 02, lote 01, Residencial Porto Dourado, saída para Aragoiânia. Os 496 apartamentos da primeira etapa estão divididos em 31 blocos. O investimento do Governo de Goiás na parceria para construção da primeira etapa do Residencial Porto Dourado é de R$ 15 mil por unidade habitacional, com R$ 105 mil da Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 120 mil por imóvel. A construção do empreendimento deverá ser iniciada em dezembro próximo, com previsão de conclusão em novembro de 2019.