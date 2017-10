Adolescente ferido em tiroteio no Colégio Goyazes recebe alta

Tragédia que chocou Goiânia e todo o Brasil deixou dois mortos e outros quatro feridos

O menor Hyago Marques, de 13 anos, recebeu alta na manhã deste domingo (22) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O garoto foi uma das vítimas do adolescente de 14 anos que atirou contra colegas na manhã da última sexta-feira (20) em um colégio da capital goiana.

A tragédia que chocou Goiânia e todo o Brasil deixou dois mortos e outros quatro feridos. Na lista de vítimas não fatais, Isadora de Morais, de 14 anos, é a que está em estado mais crítico, com os dois pulmões perfurados e correndo o risco de ficar paraplégica.

Outras duas menores feridas no mesmo episódio ainda estão internadas no Hugo, mas, a pedido dos familiares, a assessoria do hospital parou de passar informações sobre o estado de saúde das adolescentes.

Internação provisória

Decisão da juíza plantonista Mônica César Moreno Senhorello do último sábado (21) determinou a internação provisória por 45 dias do menor autor dos disparos. Na sentença, a magistrada decretou que o adolescente fosse encaminhado imediatamente para o Centro de Internação Provisória da capital goiana e que se apresente ao Juizado da Infância e Juventude já nesta segunda (23).