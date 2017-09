Produtores rurais promovem encontro em Novo Gama

Será realizado no próximo dia (22/9) na cidade de Novo Gama, o primeiro encontro de produtores rurais o AgriTec 2017, quem tem como objetivo informar os produtores da importância da agricultura familiar no município. Essa iniciativa é da Secretaria de Infraestrutura Urbana, Agricultura e Produção de Novo Gama, por meio da Divisão de Agricultura. Na ocasião, os produtores rurais terão oportunidades de adquirir conhecimentos através de palestras com profissionais do SEBRAE, Ministério do Desenvolvimento Agrário, sistema OCDF e técnico do PNAE.