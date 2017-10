CEU das Artes em Ceilândia já está com 80% das obras executadas

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) da QNM 28, em Ceilândia, está com mais de 80% das obras executadas. O andamento da construção da unidade e do CEU das Artes da QNR 2, também na região administrativa, foi apresentado ao governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, pela área social do governo. A reunião ocorreu quarta-feira (4) no Salão Nobre do Palácio do Buriti. A estrutura da QNM 28 tem 7 mil metros quadrados e conta com biblioteca, auditório, quadra poliesportiva, pista de skate, equipamentos de ginástica, entre outros espaços.