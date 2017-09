Zero Hora demite Luis Fernando Verissimo

O escritor e humorista afirma que estão demitindo os velhos. “Mas não ficou nenhum trauma”, diz

Luis Fernando Verissimo foi demitido do “Zero Hora”. Com 81 anos (completa no dia 26 deste mês), o escritor e humorista trabalhava no jornal de Porto Alegre (RS) havia mais de 40 anos. Ele não fará mais as tirinhas da “Família Brasil” (e não só para a publicação gaúcha).

Apesar da demissão, Luis Fernando Verissimo não demonstra irritação (e sim uma leve ironia) ao comentá-la: “Apenas deixei de ter vínculo com a empresa, agora eles compram meu material da Agência Globo. Foi uma decisão administrativa, estão fazendo muito isso com os velhos, que têm salários mais altos. Mas não ficou nenhum trauma, não”. O comentário foi feito numa entrevista a Rafael Ilha, do jornal “Extra Classe”, do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul (edição de 15 de setembro).