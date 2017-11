Tribuna do Planalto adere ao formato germânico e Vassil Oliveira é o novo editor

Fagner Pinho também é um dos editores do TP, jornal dirigido pelo empresário Sebastião Barbosa

O “Tribuna do Planalto”, jornal do empresário Sebastião Barbosa da Silva, rendeu-se ao formato germânico. Os editores são Vassil Oliveira e Fagner Pinho, jornalistas do primeiro time.

Vassil Oliveira havia sido diretor de redação do “Jornal da Segunda” e de seu sucessor, o “TP”. Ele e Fagner Pinho, mesmo com uma equipe pequena, estão fazendo um jornal de qualidade. Manoel Messias Rodrigues (editor do caderno “Escola”), Daniela Martins, Fabíola Rodrigues e Marcione Barreira integram a pequena e competente equipe.

O fortalecimento de um jornal é sempre uma boa notícia — tanto para os leitores quanto para os jornalistas.