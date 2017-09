Senador Wilder Morais lança nesta quinta-feira nova CLT

Os exemplares do livro com a CLT serão distribuídos gratuitamente

O senador Wilder Morais (PP) lança na quinta-feira a versão da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, já com as modificações da reforma das legislações trabalhistas.

Além do texto da CLT, o volume inclui as demais mudanças, como as leis do Trabalho Temporário, do FGTS e da Seguridade Social. Wilder vai começar a receber as pessoas a partir das 19 horas, no piso 1 do Shopping Bougainville (Rua 9, Setor Oeste).

Os exemplares serão distribuídos gratuitamente.