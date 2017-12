Sandes Júnior faz sucesso na TV Goiânia com quadro de defesa do consumidor

O quadro “Em Defesa do Consumidor”, apresentado pelo deputado federal e radialista Sandes Júnior, tem sido um dos sucessos do programa “Chumbo Grosso”, da TV Goiânia.

O que se vê no vídeo é um Sandes Júnior bem à vontade, dominando o meio tevê quase tão bem quanto domina o rádio. O programa, no qual o quadro está inserido, vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 12h30 às 14h15. “Estou há duas semanas no ar e a repercussão é impressionante”, afirma o líder do PP.

O quadro de defesa do consumidor também é apresentado — há 15 anos — na Rádio Serra Dourada/99,5 FM. “A rádio, por sinal, é líder em audiência”, afirma Sandes Júnior.