Ponto Frio contrata o jornalista Evaristo Costa pra emprestar credibilidade à sua Black Friday

A propaganda da rede de lojas será destinada às redes sociais, pois o ex-apresentador da Globo tem mais de 6 milhões de seguidores

A Black Friday é apontada como alguns como “Black Fraude”. Outros asseguram que é possível comprar produtos por preços mais razoáveis. O certo que a operação movimenta o comércio, sobretudo nas proximidades do Natal, quando as empresas começam a pagar o 13º salário. A rede de lojas Ponto Frio, para emprestar seriedade à sua promoção, como se quisesse apontá-la como factual, e não apenas uma invenção para arrancar dinheiro de incautos, contratou o jornalista Evaristo Costa, ex-apresentador do telejornal “Hoje”, da TV Globo. Ele será seu garoto-propaganda na Black Friday.

Como Evaristo Costa tem mais de 6 milhões de seguidores, a operação da rede Ponto Frio é destinada às redes sociais. O jornalista vai receber 200 mil reais.