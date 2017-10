O Popular publica tragédia de estudantes assassinados e destaca anúncio do Real Privê

Casa onde se marca encontra encontros sexuais, às margens da BR-153, é o destaque que aparece na parte de cima de reportagem sobre morte de adolescentes

Um adolescente matou dois estudantes e feriu mais sete numa escola do Conjunto Riviera, em Goiânia, na sexta-feira, 20. “O Popular” publicou a notícia, com destaque, mas não teve a elegância de retirar ou trocar um anúncio que aparece “em cima” de uma das reportagens. Trata-se de um anúncio do Real Privê, uma casa de encontros onde mulheres — algumas delas famosas — dançam e bebem com clientes. De lá, podem sair para programas sexuais com clientes.

O mínimo que se pode dizer é que o “Pop” comporta-se de maneira deselegante com seus leitores.