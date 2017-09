Morre Luiz Sales, um dos “alicerces” da publicidade brasileira

Com um irmão, Luiz Sales criou a Mauro Sales Publicidade e, depois, fundou a empresa de consultoria SPGA

O publicitário Luiz Sales morreu na sexta-feira, 22, aos 83 anos. Ele, que sofria de esclerose lateral amiotrófica (ELA), teve uma crise de insuficiência respiratória, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Luiz Sales e o irmão Mauro Sales criaram, em 1966, a agência Mauro Sales Publicidade, apontada como uma das mais qualificadas de seu tempo. Depois, eles venderam a agência. Com Alex Periscinoto e Sérgio Guerreiro, publicitários, e o jornalista Walter Fontoura, ex-editor do “Jornal do Brasil” e do “Estadão”, Luiz Sales criou a empresa de consultoria SPGA. Tiveram como clientes Bradesco, Vale e Votorantim. Ele dizia que havia se tornado um especialista em resolver crises.

Ativo em defesa das agências, Luiz Sales foi presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) e vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap). O Portal Imprensa colheu declaração de Sinval de Itacarambi Leão, diretor da revista Imprensa, a respeito de Luiz Sales: “Ele foi um grande publicitário”. O presidente da Publicis, Hugo Rodrigues, disse à “Folha de S. Paulo”: “Foi um dos alicerces da propaganda brasileira”.