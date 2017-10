Morre Luiz Fernando Levy, dono do jornal Gazeta Mercantil

O empresário tinha 78 anos. Nelson Tanure devolveu o jornal à família Levy, que pretendia relançá-lo

O empresário Luiz Fernando Levy, dono do jornal “Gazeta Mercantil”, faleceu na terça-feira, 3, aos 78 anos, em Florianópolis (SC). A família informa que, apesar de outras doenças, a causa imediata da morte foi insuficiência renal.

Durante anos, antes do surgimento do “Valor Econômico”, do Grupo Globo, a “A Gazeta Mercantil” foi o principal jornal de economia do país. Lá, na parte de cultura, brilhou o jornalista Daniel Piza, que, mais tarde, foi para o “Estadão”.

Luiz Fernando Levy havia vendido a “Gazeta Mercantil” para Nelson Tanure, do grupo Docas Investimentos. Porém, devido ao débito fiscal de mais de 1 bilhão de reais — débito fiscal — e uma dívida trabalhista de 200 milhões de reais, Tanure devolveu o jornal à família Levy. O jornal fechou as portas em 29 de maio de 2009.