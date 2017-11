Grupo Abril extingue a revista Estilo e mantém “Elle” circulando

A “Estilo” deixa de circular em janeiro de 2018

Roberto Civita (1936-2013) pensava assim: uma revista superavitária deveria manter uma revista deficitária do Grupo Abril, ao menos por algum tempo, até que se consolidasse. Os Civita que o sucederam, Victor e Giancarlo, pensam completamente diferente. Tão-logo o pai morreu, começaram o fechamento (ou venda) de algumas revistas, algumas delas não necessariamente deficitárias. O objetivo é enxugar a empresa, que tem dívidas bancárias, e manter o foco nos produtos que são mais rentáveis, como a “Veja” e a “Exame”. Há alguns anos, a “Estilo”, cópia da americana “InStyle”, começou a ser editada com estardalhaço. Mas deixará de circular em janeiro de 2018, anunciou a cúpula do Grupo Abril na segunda-feira, 6.

Segundo o Portal Imprensa, “os assinantes de Estilo terão seus exemplares de novembro e dezembro entregues normalmente e, para o próximo ano, poderão optar por substituir a assinatura por outra revista do portfólio Abril, nas versões impressa ou digital”.

A diretora editorial de Marcas Femininas, Paula Mageste, informou que funcionários, como fotógrafos e jornalistas, vão trabalhar noutras revistas do Grupo Abril (nos bastidores, o que se comenta é que a empresa fará demissões). A “Elle”, apontada como revista mais importante do grupo no segmento de moda, continua circulando.

No mercado, há quem aponte que algumas revistas do grupo competem entre si, e não com publicações de outros grupos.