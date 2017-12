GloboNews demite a jornalista Thais Herédia, comentarista do Em Pauta

Tanto a profissional quanto seus colegas foram pegos de surpresa

Thais Herédia tem a cara do “Em Pauta”. Trata-se de uma jornalista de primeira linha, que expõe e comenta bem, com informações precisas. Com a saída de Mara Luquet, a GloboNews não perdeu tanto devido aos seus comentários. Mesmo assim, segundo Ricardo Feltrin, colunista do UOL, foi demitida na segunda-feira, 18. Ela era comentarista de economia desde 2012.

Feltrin assinala que “a decisão de não renovar seu contrato partiu da direção de Jornalismo”. O colunista conta que a jornalista e os colegas da GloboNews foram pegos de surpresa. Tanto que tiveram de chamar Bete Pacheco às pressas para substitui-la.

A GloboNews perde uma sólida experimentada, de personalidade forte.

A demissão não tem a ver com contenção de despesas. Mas a razão não foi apresentada publicamente.

Thais Herédia escreveu no Facebook:

“Família é pra sempre! E a do Em Pauta é assim! Foram 5 anos de Companhia & Poesia!

“Deixo o programa, mas não largo deles na vida! Aos meus seguidores, obrigada pelo carinho e torcida!

Também fiz família no G1! Foram 7,5 anos de Aprendizado & Crescimento! Aos meus leitores e fontes, obrigada pelo carinho e parceria!”