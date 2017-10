CBN demite Fernando Molica, um jornalista brilhante

O afastamento do apresentador teria um salário considerado alto pela rádio e o Grupo Globo está unificando seus meios de comunicação

Pense num jornalista que sabe tudo sobre todos os meios de comunicação. Você está pensando em Fernando Molica. Ele brilhou no jornalismo impresso durante anos, produzindo reportagens de primeira linha (na “Folha de S. Paulo” e “O Globo”). Em seguida, ao passar para a televisão (TV Globo), contribuiu para tornar o jornalismo televisivo menos superficial, dando-lhe densidade. No rádio, confirmando seu imenso talento, não deixou de brilhar. Escreveu livros de excelente qualidade, nas áreas de ficção (“Notícias do Mirandão”) e não-ficção (“O Homem Que Morreu Três Vezes”, sobre um guerrilheiro brasileiro que morou na Europa e lá desapareceu; ele foi casado com uma goiana de Pirenópolis e conviveu com o Chacal). Pois, mesmo com um currículo de primeira linha, o repórter foi demitido pela CBN.

Fernando Molica era âncora do programa “CBN Rio”. A sua dispensa segue a do gerente de Jornalismo, Julio Lubianco. Ele será substituído por um jornalista da emissora. Por enquanto, estão ancorando o programa Bianca Santos e Frederico Goulart.

A demissão teria a ver com o salário, considerado alto, do jornalista. O Portal Comunique aponta outra razão: “Existe um movimento de aproximação da emissora de rádio com a GloboNews. Inclusive, há a possibilidade de deslocamento dos estúdios do veículo radiofônico para a sede do canal de notícias, na Rua Lopes Quintas. Por isso, a empresa estaria enxugando os seus quadros”. O objetivo é integrar todos os meios de comunicação da Rede Globo.