Bolsa estoura, mas jornalista continua apresentando programa. Pouco depois, nasceu o bebê Jamin

Com alto senso de profissionalismo, Natalie Pasquarella continuou trabalhando. Deu apenas um sorriso nervoso

O jornalista é um cidadão como outro qualquer, inclusive nas suas dores. Mas há quem, devido ao alto senso de profissionalismo, se supera. É o caso da jornalista Natalie Pasquarella, apresentadora do “News 4 New York at 11”, de Nova York. Recentemente, quando apresentava o programa, segundo registro do Portal Imprensa, “Natalie sentiu sua bolsa estourar, mas continuou a apresentação” das notícias e “só avisou aos colegas de bancada sobre sua situação após o término do programa”. Os repórteres e editores levaram-na a uma maternidade, onde nasceu Jamin.

Os colegas de Natalie mal perceberam seu riso, nervoso e constrangido, quando a bolsa estourou. “A nossa Natalie é uma excelente profissional. Manteve-se calma e concluiu o programa antes de ir para o hospital. Parece que o pequeno não podia esperar para conhecer os pais e nasceu umas semanas mais cedo”, disse uma colega da jornalista. O bebê, Jamin, passa bem. A jornalista escreveu no Twitter: “Esta nossa linda bênção decidiu fazer a sua entrada triunfante mais cedo! Obrigado a todos. Os nossos corações estão cheios de amor”.