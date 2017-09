Apresentadora do Globo Esporte pede demissão

Maíra Lemos, do Globo Esporte em Minas Gerais, diz que vai buscar novos caminhos profissionais

Dizia-se que era mais fácil o Sol casar-se com a Lua do que alguém pedir demissão da TV Globo. Pois, nos últimos cinco anos, vários profissionais estão pedindo demissão da Vênus Platinada, que paga os melhores salários do mercado. O que dizem seus jornalistas? Uns, como recentemente, afirmam que querem se aposentar mais cedo e curtir a vida. O editor do “Fantástico” e a editora da Globo News decidiram se aposentar e, partir de janeiro, vão morar em Portugal. Há outros que reclamam das jornadas de trabalho exaustivas e dos “contratos draconianos”. Maíra Lemos, apresentadora do “Globo Esporte” em Minas Gerais, acaba de pedir demissão e publicou desabafo numa rede social. Ele trabalhou seis anos na Globo.

Maíra Lemos, proibida de se despedir ao vivo pela Globo, publicou numa rede social: “Eu estou me despedindo do ‘Globo Esporte’. Depois de mais de seis anos na reportagem, na apresentação do programa, eu pedi demissão. Foi uma decisão muito bem pensada, muito bem planejada. Eu escolhi seguir um caminho que é meu, do meu jeito, mais a ver com a minha essência. Depois de mais de dez anos de carreira em vários canais de TV, eu vou dar uma mudada e quero trabalhar mais em conexão com o que acredito, com meu propósito de vida. Em breve terei novidades para vocês, prometo que não vou sumir”.

O jornal “O Tempo” informa: “A jornalista lançou sua carreira como youtuber, apresentando seu canal no site de vídeos. O espaço já conta com 557 inscritos”. Logo depois da primeira mensagem, Maíra Lemos acrescentou: “Eu só ia lançar este canal na semana que vem, mas eu fiquei encantada com o monte de mensagem que recebi, mensagem de carinho e um monte de mensagem de lamento, muito choro na minha timeline. Nossa, foi muita saudade. As pessoas se acostumam com o rosto da gente, com a voz da gente todo dia na casa delas e dá saudades, parece que a gente é íntimo. Então eu resolvi retribuir antecipando o lançamento do canal”.

