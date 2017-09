Thiago Peixoto é um dos deputados goianos mais destacados em Brasília

Líder nacional e Vilmar Rocha apontam o parlamentar como um dos principais valores do partido, de Goiás e do Brasil

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD-GO) tem entre suas paixões a política, livros (muitos deles lidos em inglês; recentemente, leu a biografia do escritor Lima Barreto) e cinema.

Na área esportiva, volta e meia o jovem parlamentar posta, nas redes sociais, referências a outras paixões: skate e corrida de rua. Ele precisa mesmo ter mesmo fôlego de atleta para enfrentar o dia-a-dia em Brasília. Thiago Peixoto está se destacando como um dos parlamentares goianos mais atuantes e isso pode ser confirmado em números.

O líder do PSD é integrante de nada menos do que 14 comissões. Destaque para a presidência da Comissão de Cultura, presidência da Comissão que analisa tornar o Fundeb um programa permanente, relatoria na Comissão do Marco Regulatório da Economia Colaborativa e titularidade na CCJ. É presidente da Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa. É preciso ter fôlego para acompanhá-lo.

Além disso, Thiago Peixoto é sempre muito presente em plenário, participando das sessões até o fim. O goiano tem chamado a atenção de colegas de bancada de Goiás e do PSD nacional não só pela grande disposição e diálogo, mas também pelo conhecimento dos mais diferentes assuntos e capacidade de articulação.

“Thiago circula bem tanto no Congresso como em contato com o Executivo. É um jovem muito ativo e com rara capacidade de encontrar soluções rápidas em momentos complexos”, sustenta um líder do PSD nacional. O presidente do PSD, Vilmar Rocha, costuma dizer que Thiago Peixoto é um dos grandes valores do partido, de Goiás e do Brasil.