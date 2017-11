Sem aval de Iris Rezende, Caiado pode desistir da disputa do governo

Nanopartidos estão prestes a abandonar Caiado. Basta sinal verde de Iris Rezende

No interior, peemedebistas começam a dizer que Ronaldo Caiado, do DEM, não será candidato a governador e que apoiará a postulação de Daniel Vilela, do PMDB.

Os peemedebistas frisam que o amparo de Ronaldo Caiado era Iris Rezende e acrescentam que o prefeito de Goiânia comunicou aos seus secretários que vai apoiar o candidato do PMDB a governador — Daniel Vilela.

Com a declaração de apoio a Daniel Vilela, Iris Rezende deixa os nanopartidos que apoiam Ronaldo Caiado na maior saia justa. A tendência é que a debandada comece a partir de março. Parte vai acompanhar o candidato do PMDB a governador. Parte deve seguir com a base do governador Marconi Perillo (PSDB).