Sandro Mabel garante que é candidatíssimo a presidente da Fieg

O ex-deputado federal afirma que, dos 35 sindicatos, já conta com o apoio de 16. “Não desisto nunca”

O ex-deputado federal Sandro Mabel, presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação no Estado de Goiás (Siaeg), disse ao Jornal Opção no domingo, 17, que, ao contrário de nota publicada na coluna Bastidores, será candidato a presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

“Como vou desistir se já tenho o apoio dos presidentes de 16 sindicatos [35 sindicatos são filiados à Fieg] e só preciso de mais dois para ser eleito? Não estou e nunca estive afastado da Fieg, afinal sou industrial e líder empresarial. Estou mais animado do que nunca. Tenho trabalhado e me reunido com líderes empresariais em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Converso com todo mundo, como o Antônio Almeida e o Wilson Oliveira. Nunca deixei de conversar inclusive com o André Rocha, com o qual mantenho bom relacionamento. Podemos até compor, se necessário”, afirma Mabel.

Mabel diz que não é candidato de si mesmo. “Sou candidato porque vários presidentes de sindicatos avaliam que tenho estatura, local e nacional, para presidir a Fieg. Portanto, insisto, nunca desisti de ser candidato e de presidir a Fieg.”