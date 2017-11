PTB deve bancar Hildo do Candango para vice de Zé Eliton. É a força do Entorno de Brasília

Região tem eleitorado quase do tamanho do de Goiânia e, como costuma desequilibrar o jogo para a base governista, quer ser valorizada

O deputado federal Jovair Arantes (PTB) costuma sublinhar que o prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango, é uma “força da natureza”. O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), o menciona como um dos principais líderes políticos do Entorno de Brasília. Recentemente, num evento do programa Goiás na Frente, o pré-candidato a governador pelo PSDB, José Eliton, ficou impressionado com a quantidade de pessoas — mais de duas mil — e, notadamente, com a liderança do gestor de uma das cidades que mais crescem, em termos populacionais e de urbanização, no país.

O resultado é que o passe político de Hildo do Candango — que aliados chamam de “o Neymar do Entorno de Brasília” — é disputadíssimo pelos partidos. Ele pertencia ao PTB, mas migrou para o PSDB. Agora, como se fosse o Barcelona — o PSDB seria o Paris Saint-Germain —, o PTB quer “recontratá-lo”. Numa reunião, os petebistas decidiram pleitear uma vaga na chapa majoritária da base governista — considerando que é uma grande força política, com prefeitos de cidades cruciais, como Anápolis (Roberto Naves) e Itumbiara (José Antônio). Na próxima reunião, Jovair Arantes e outros líderes apostam que já terão Hildo do Candango como aliado. O objetivo é bancá-lo para vice de José Eliton.

O Entorno de Brasília, cuja população é a que mais cresce em Goiás, tem um dos maiores eleitorados do Estado. É praticamente uma Goiânia — com uma vantagem: a base governista é forte na região. Mas a sociedade política e a sociedade civil locais cobram mais participação na política, por exemplo na chapa majoritária. Por isso pretendem bancar um nome para vice de José Eliton. O PTB aposta que o nome é o de Hildo do Candango, que, mais do que líder de Águas Lindas, é um líder regional.