Professor Alcides Ribeiro sofre acidente de carro

O automóvel capotou. O motorista, Alcides, o advogado Wallace Braz e o fotógrafo Valdemir Teixeira não se machucaram

O Professor Alcides Ribeiro sofreu um acidente automobilístico, na Bahia, no domingo, 22, às 2h47. Ele ia inaugurar empresas de seu grupo — como uma loja do bazar Professor Alcides, com padrão de shopping — na cidade de Remanso (BA). Estavam no automóvel Toyota SW4 que capotou o motorista Marcos, o Professor Alcides, o advogado Wallace Braz e o fotógrafo Valdemi Teixeira. Ninguém se machucou.

O Professor Alcides Ribeiro é dono de faculdades em Goiânia — uma delas de Medicina — e na Bahia. A Universidade Alfredo Nasser está em fase de expansão.

Alcides Ribeiro vai disputar mandato de deputado federal pelo PSDB em 2018. Na quarta-feira, 25, ele estará de volta para Goiás.