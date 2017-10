MBL vai organizar 3º Congresso Nacional em São Paulo. Em novembro

O Movimento Brasil Livre vai expor seus projetos e apresentar suas propostas para os candidatos em 2018

Fale bem. Fale mal. Mas o Movimento Brasil Livre apareceu, se destacou e se firmou. Sobretudo, não deixa ninguém indiferente. Todos falam do MBL, cuja sigla é mencionada quase como se fosse um partido político. Nas redes sociais, sua influência, além de polêmica, é constante. Seus integrantes participam, de maneira posicionada, de vários debates. Mostrando que está vivo e atuante, o MBL organiza seu 3º Congresso Nacional em São Paulo nos dias 11 e 12 de novembro deste ano.

O congresso do MBL é patrocinado pela venda de ingressos: 55 reais para um dia e 100 reais para os dois dias. A aquisição dos ingressos pode ser feita pelo mbl.org.br/congresso.

O congresso terá a presença de políticos, artistas, formadores de opinião, economistas e empresários. Segundo seus organizadores, o MBL propõe privatizações, redução do Estado, gestão eficiente da máquina pública e defende valores da civilização ocidental. O movimento também irá apresentar propostas para os políticos que vão disputar mandato em 2018.

Um objetivo do MBL é reunir seus representantes de todo o país “para celebrar as conquistas positivas de 2017 e elaborar as diretrizes para” 2018.

Em Goiás, o MBL é organizado por Ana Carla Maia.