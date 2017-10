Líder do PROS havia sido afastado devido a pagamento as funcionários fantasmas gastos excessivos com diárias

A Justiça devolveu o mandato ao prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes, do PROS, na terça-feira, 31. O líder do PROS havia sido afastado pela Câmara Municipal sob acusação de gastos excessivos com diária, manutenção de funcionários fantasmas e gastos irregulares.

José Elias Fernandes alega que está sofrendo “perseguição política”.