Estadão diz que Moreira Franco comemorou aniversário na casa de Baldy em clima tenso

A revista “IstoÉ” publicou reportagem de capa sugerindo que Rodrigo Maia conspira contra Michel Temer, o chefe do sogro do parlamentar

O aniversário do ministro Moreira Franco foi comemorado na casa do deputado federal Alexandre Baldy, em Brasília, na quinta-feira, 19. O parlamentar goiano é genro do auxiliar do presidente Michel Temer. A edição de domingo, 22, do “Estadão” relata que o clima estava tenso por causa da reportagem da revista “IstoÉ”, assinada por Otavio Costa, sugerindo que o presidente da Câmara dos Deputados conspira contra Temer.