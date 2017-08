Deputados sugerem que Eliane Pinheiro e Talles Barreto serão os fenômenos eleitorais de 2018

Parlamentares dizem que a deputada sabe o nome de quase todos os prefeitos e que o deputado é o “Sr. Eficiência”

Deputados, como Santana Gomes, do PSL, sustentam que a deputada estadual Eliane Pinheiro será a mais votada do pleito de 2018. “Minha ‘madrinha’ é uma força da natureza. Ela impressiona, pois sabe o nome de praticamente todos os prefeitos e até o nome de centenas de vereadores. É uma máquina para trabalhar. Ninguém a segura”, afirma Gomes.

O principal concorrente de Eliane Pinheiro na disputa para saber quem terá mais votos é o deputado Talles Barreto (PSDB), hoje secretário do governo de Goiás — elogiadíssimo tanto pelo governador Marconi Perillo quanto pelo vice-governador José Eliton. Ele é chamado de “Sr. Eficiência” e está sempre bem humorado.

Eliane Pinheiro vai trocar, brevemente, o PMN pelo PSDB. Com uma grande festança tucana. Talles Barreto é um dos organizados, ao lado do vice-governador José Eliton, do programa Goiás na Frente.